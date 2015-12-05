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Я не делаю секрета из того, что я сама еще всему учусь, и вот еще один вариант красивой обвязки края крючком я освоила, благодаря уроку замечательной рукодельницы.

Эта красивая объемная кайма тоже выглядит, как я называю «непонятно КАК СВЯЗАТЬ», но в процессе вязания оказывается, что вязать такую окантовку крючком очень просто. В начале вывязывания каждой волны, мы немножко возвращаемся назад по связанному ряду. До знакомства с этой каймой я узнала, что так можно делать, когда вязала свой объемный цветок, который у меня теперь в логотипе.

К сожалению, я не могу вспомнить, кто именно из моих вязальных кумиров придумал, или первым нашел эту чудесную кайму, но если ее создатель когда-нибудь прочитает этот текст, я с благодарностью упомяну его прямо тут. Уважаем чужой труд и вяжем с радостью!

Видео мастер-класс: Объемная кайма крючком



Вы очень часто спрашиваете, а как же обвязать угол? По вашим просьбам я дополнила галерею кадрами с описаниями, как обвязать, к примеру, плед. Если у вас перед углом осталось меньше или больше столбиков, чем нужно для волны — ничего страшного.

Волну можно сделать и на 3-х ССН (6 ССН в арочку), и на 5 ССН (8-9 ССН в арочку). Главное — оставляем последний столбик свободным, в него-то и будем вязать дополнительную поворотную волну.

Мастер-класс: Объемная кайма крючком, фото с описаниями